Poľský parlament otvoril prvé zasadnutie, Morawiecki podal demisiu

Varšava 13. novembra (TASR) - Nový poľský parlament v pondelok napoludnie otvoril svoje prvé zasadnutie po októbrových voľbách, po ktorých sa pokúšajú budúcu vládu zostaviť vládni konzervatívci aj liberálna opozícia.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki po otvorení schôdze novoznovenej dolnej komory, Sejmu, odstúpil aj spolu so svojou vládou, čo bol očakávaný formálny krok, ktorý požaduje poľská ústava. TASR prevzala správy z tlačových agentúr AFP a PAP.



Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) získala vo voľbách z 15. októbra najväčší počet kresiel, ale nie väčšinu. Napriek tomu ju prezident Andrzej Duda poveril ako prvú zostavením novej vlády. Podľa analytikov však nemá šancu, aby sa jej to podarilo.



Duda v úvodnom prejave pred členmi parlamentu oznámil, že je "pripravený" spolupracovať s novými zákonodarcami, ale pochválil svojich spojencov z PiS za podľa neho "osem dobrých rokov", ktoré boli pri moci.



Tri strany, naklonené Európskej únii a vedené bývalým premiérom a predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, získali dostatok hlasov, aby mali väčšinu, a už pripravujú novú vládu. Musia však najprv počkať, kým svoju snahu o zostavenie vlády zavŕši PiS.



"Toto je vo vyše 30-ročnej histórii demokratického Poľska nevídaná situácia," povedal Stanislaw Mocek, sociológ a rektor univerzity Collegium Civitas vo Varšave. "Prvé hlasovania v pondelok ukážu skutočnú rovnováhu síl v novom zákonodarnom zhromaždení," dodal Mocek. Novozvolení poslanci si musia zvoliť aj nové vedenie dolnej komory parlamentu.



PiS má v dolnej komore parlamentu 194 kresiel, opozícia naklonená EÚ má 248 kresiel.



Podľa Moceka je snaha PiS zostaviť novú vládu odsúdená na neúspech. Strana "len hrá o čas", aby získala ďalšie financie.



Podľa analytikov by sa súčasná opozícia mohla ujať moci až od polovice decembra.