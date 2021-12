Poľský parlament zamietol návrh na úplný zákaz interrupcií

Varšava 2. decembra (TASR) - Poslanci dolnej komory poľského parlamentu (Sejm) zamietli vo štvrtok veľkou väčšinou hlasov návrh zákona, ktorý by v krajine úplne zakázal možnosť podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. V prípade prijatia normy navrhnutej občianskou iniciatívou by za interrupciu hrozil rovnaký trest ako za vraždu. Informovala o tom agentúra AP.



Proti tomuto návrhu zákona už v prvom čítaní hlasovalo v Sejme 361 zákonodarcov. Za bolo 48 a 12 sa zdržali hlasovania.



Výsledok hlasovania bol jednoznačný aj z toho dôvodu, že proti navrhovanému zákonu hlasovala aj väčšina z poslancov najsilnejšieho subjektu parlamente - vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Tá návrh už vopred odmietla s tým, že je extrémny a kontraproduktívny.



Návrh, ktorý predložila protipotratová poľská nadácia Pro-prawo do Žycia (Za právo na život), požadoval za podstúpenie interrupcie či za asistenciu pri jej vykonaní 5 až 25 rokov väzenia či dokonca doživotie.



Poľský ústavný súd označil vlani v októbri za protiústavné aj interrupcie z dôvodu nezvratných vývojových chýb plodu, ktoré zahŕňajú rozsiahle spektrum poškodenia od Downovho syndrómu až po smrteľné choroby.



Sprísnenie interrupčného zákona následne vyvolalo v krajine masové protesty, pričom tisíce žien z tohto dôvodu podstúpilo umelé prerušenie tehotenstva v zahraničí. Vlaňajší verdikt súdu demonštranti pripisujú politike vlády premiéra Mateusza Morawieckeho a katolíckej cirkvi, ktorá je so stranou PiS úzko prepojená.



Poľská legislatíva týkajúca sa interrupcií bola už predtým jednou z najprísnejších v Európe, pričom interrupciu pripúšťala len v prípade znásilnenia, ohrozenia života matky alebo vážneho poškodenia plodu.