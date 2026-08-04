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Poľský poslanec Kowal rokoval v Kyjeve o historických sporoch
Obe strany sa podľa Kowala pripravujú na realizáciu dohôd, na ktorých sa dohodli poľský premiér Donald Tusk a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Autor TASR
Varšava 4. augusta (TASR) - Predseda zahraničného výboru poľského parlamentu Pawel Kowal, ktorý predsedá aj Rade pre spoluprácu s Ukrajinou, rokoval v utorok v Kyjeve so zástupkyňou riaditeľa kancelárie ukrajinského prezidenta Irynou Vereščukovou a predsedom ukrajinského parlamentu Ruslanom Stefančukom, informovala agentúra PAP, píše TASR.
Kowal po stretnutí s Vereščukovou uviedol, že rokovali o pokračovaní exhumačných prác, rozšírení spolupráce medzi historikmi, zabezpečení úplného prístupu k archívom a posilnení hospodárskych vzťahov. Obe strany sa podľa Kowala pripravujú na realizáciu dohôd, na ktorých sa dohodli poľský premiér Donald Tusk a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Vereščuková označila rokovanie s Kowalom za „veľmi produktívne“. Podľa nej sa venovali vytvoreniu systematického dialógu medzi ukrajinskými a poľskými historikmi o historickej pamäti a podpore poľských investícií do obnovy a hospodárskeho rozvoja Ukrajiny.
„Strategický pragmatizmus a systematická spolupráca“ by sa podľa Vereščukovej mali stať základom ukrajinsko-poľských vzťahov a najlepšou odpoveďou na konanie „nášho spoločného nepriateľa“.
Stefančuk po stretnutí s Kowalom uviedol, že Ukrajina a Poľsko by mali zostať dobrými susedmi a strategickými partnermi, ktorých spája bezpečnosť a spoločná budúcnosť v európskej rodine. Poľsku sa zároveň poďakoval za podporu Ukrajiny v boji proti ruskej agresii.
Stefančuk sa vyjadril aj k incidentom, ktorých obeťou bývajú Ukrajinci žijúci v Poľsku. Zdôraznil potrebu reagovať na takéto prípady primeraným spôsobom a zároveň nedovoliť, aby jednotlivé incidenty poškodili priateľstvo a dôveru medzi oboma národmi.
Kowal sa v utorok stretol aj s bývalým ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom, ktorý je v súčasnosti poslancom a lídrom opozičnej strany Európska solidarita. Podľa Porošenka rokovali o prioritách Ukrajiny, úsilí o dosiahnutie prímeria a ukončenie vojny rozpútanej Ruskom, ako aj o stave poľsko-ukrajinských vzťahov.
Porošenko zdôraznil potrebu riešiť napätie okolo citlivých historických otázok prostredníctvom otvoreného dialógu a zároveň zachovať strategické partnerstvo medzi Poľskom a Ukrajinou. Označil ho za dôležité pre európsku bezpečnosť a integráciu Ukrajiny do Európskej únie.
Poľsko-ukrajinské vzťahy dlhodobo zaťažujú spory o historickú pamäť, ide najmä o masakry Poliakov na Volyni a východnej Haliči počas druhej svetovej vojny. Varšave prekáža aj oslavovanie predstaviteľov ukrajinského nacionalistického hnutia, ako boli Stepan Bandera či Roman Šuchevyč, ktorých časť Ukrajincov považuje za národných hrdinov. Poľsko požaduje exhumácie obetí a ich dôstojné pochovanie. Napriek týmto sporom zostávajú Poľsko a Ukrajina strategickými partnermi a Varšava patrí medzi najvýraznejších podporovateľov Kyjeva v boji proti ruskej agresii.
Kowal po stretnutí s Vereščukovou uviedol, že rokovali o pokračovaní exhumačných prác, rozšírení spolupráce medzi historikmi, zabezpečení úplného prístupu k archívom a posilnení hospodárskych vzťahov. Obe strany sa podľa Kowala pripravujú na realizáciu dohôd, na ktorých sa dohodli poľský premiér Donald Tusk a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Vereščuková označila rokovanie s Kowalom za „veľmi produktívne“. Podľa nej sa venovali vytvoreniu systematického dialógu medzi ukrajinskými a poľskými historikmi o historickej pamäti a podpore poľských investícií do obnovy a hospodárskeho rozvoja Ukrajiny.
„Strategický pragmatizmus a systematická spolupráca“ by sa podľa Vereščukovej mali stať základom ukrajinsko-poľských vzťahov a najlepšou odpoveďou na konanie „nášho spoločného nepriateľa“.
Stefančuk po stretnutí s Kowalom uviedol, že Ukrajina a Poľsko by mali zostať dobrými susedmi a strategickými partnermi, ktorých spája bezpečnosť a spoločná budúcnosť v európskej rodine. Poľsku sa zároveň poďakoval za podporu Ukrajiny v boji proti ruskej agresii.
Stefančuk sa vyjadril aj k incidentom, ktorých obeťou bývajú Ukrajinci žijúci v Poľsku. Zdôraznil potrebu reagovať na takéto prípady primeraným spôsobom a zároveň nedovoliť, aby jednotlivé incidenty poškodili priateľstvo a dôveru medzi oboma národmi.
Kowal sa v utorok stretol aj s bývalým ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom, ktorý je v súčasnosti poslancom a lídrom opozičnej strany Európska solidarita. Podľa Porošenka rokovali o prioritách Ukrajiny, úsilí o dosiahnutie prímeria a ukončenie vojny rozpútanej Ruskom, ako aj o stave poľsko-ukrajinských vzťahov.
Porošenko zdôraznil potrebu riešiť napätie okolo citlivých historických otázok prostredníctvom otvoreného dialógu a zároveň zachovať strategické partnerstvo medzi Poľskom a Ukrajinou. Označil ho za dôležité pre európsku bezpečnosť a integráciu Ukrajiny do Európskej únie.
Poľsko-ukrajinské vzťahy dlhodobo zaťažujú spory o historickú pamäť, ide najmä o masakry Poliakov na Volyni a východnej Haliči počas druhej svetovej vojny. Varšave prekáža aj oslavovanie predstaviteľov ukrajinského nacionalistického hnutia, ako boli Stepan Bandera či Roman Šuchevyč, ktorých časť Ukrajincov považuje za národných hrdinov. Poľsko požaduje exhumácie obetí a ich dôstojné pochovanie. Napriek týmto sporom zostávajú Poľsko a Ukrajina strategickými partnermi a Varšava patrí medzi najvýraznejších podporovateľov Kyjeva v boji proti ruskej agresii.