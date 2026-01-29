< sekcia Zahraničie
Poľský poslanec obhajoval Sikorského pred kritikou Putinovho vyslanca
Do diskusie sa zapojil aj Dmitrijev, šéf Ruského fondu priamych investícií a Sikorského nazval vojnovým štváčom.
Autor TASR
Varšava 29. januára (TASR) - Poľský poslanec opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Janusz Cieszyňski sa v stredu zastal ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského, ktorého na platforme X napadol spolupracovník ruského prezidenta Kirill Dmitrijev. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Iba Poliaci majú právo kritizovať Sikorského, nie Putinove podnožky,“ reagoval na Dmitrijeva poľský poslanec. Sporná výmena vznikla po tom, ako Sikorski vyzval Elona Muska, aby zabránil Rusku využívať terminály Starlink na útoky proti Ukrajine. Podľa medializovaných informácií sa totiž čoraz častejšie objavujú v rukách ruských jednotiek. Musk ho následne označil za imbecila a uviedol, že Starlink je chrbtovou kosťou ukrajinskej vojenskej komunikácie.
Do diskusie sa zapojil aj Dmitrijev, šéf Ruského fondu priamych investícií a Sikorského nazval vojnovým štváčom. „Slintajúci imbecil, vojnový štváč Sikorski sa v mnohých faktoch mýli, pretože nenávisť ho zaslepuje pred realitou,“ uviedol špeciálny vyslanec ruského prezidenta, ktorý často rokuje s predstaviteľmi USA o Ukrajine.
Cieszyňski reagoval na Dmitrijeva vulgárnym príspevkom v angličtine. Uviedol, že len Poliaci majú právo kritizovať Sikorského, a odkázal ruskému predstaviteľovi, aby zmizol. V rozhovore pre televíziu Euronews následne vysvetlil, že považuje komentáre z Moskvy na adresu poľského ministra za neprijateľné.
Zároveň však podľa neho Sikorski situácii neprospieva, keďže zbytočne provokuje Muska v čase, keď sa rokuje o obnovení zmluvy o poskytovaní služby Starlink pre Ukrajinu. Veľkú časť predplatného za systém platí Ukrajine Poľsko.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
