Poľský poslanec uhasil v Sejme chanukovú menoru hasiacim prístrojom

Varšava 12. decembra (TASR) - Poľský krajne pravicový poslanec Grzegorz Braun hasiacim prístrojom v utorok v poľskom parlamente uhasil sviečky na chanukovej menore - deväťramennom svietniku, ktorý sa zapaľuje počas osemdňového židovského sviatku svetiel. V dôsledku tohto incidentu parlament dočasne prerušil svoje rokovanie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



"Nikdy sa to nemalo stať," povedal predseda Sejmu (dolnej komory poľského parlamentu) Szymon Holownia novinárom po tom, ako nariadil Braunovi opustiť plénum. Dodal, že nebude tolerovať antisemitské a xenofóbne správanie a bude žiadať vyšetrenie tohto činu.



Poľská televízna stanica TVN24 odvysielala zábery, na ktorých je vidieť Braun, ako červeným hasiacim prístrojom hasí plamene. Miestnosť následne zaplnil dym či para.



Všetky sviečky na menore po tomto incidente opäť zapálili.



Dezignovaný poľský premiér Donald Tusk označil incident za škandál a uviedol, že by sa to už nikdy nemalo opakovať. Sejm poveril Tuska zostavením novej vlády v pondelok. Očakávalo sa, že v utorok prebehne hlasovanie o dôvere novej vlády.



Braun, proruský člen strany Konfederácia, v minulosti nepravdivo tvrdil, že v Poľsku prebieha sprisahanie s cieľom premeniť ho na židovský štát, uvádza AP.