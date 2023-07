Poľský predstaviteľ:Rusko počas summitu NATO možno podnikne provokácie

Varšava 10. júla (TASR) - Rusko by mohlo počas summitu Severoatlantickej aliancie v litovskom Vilniuse tento týždeň podniknúť provokačné operácie zo vzduchu alebo s využitím migrantov, aby zvýšilo napätie na hranici. V pondelok to povedal vysokopostavený predstaviteľ poľských bezpečnostných zložiek Stanislaw Žaryn, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra PAP.



Žaryn, komisár pre bezpečnosť v informačnom priestore, v interview pre súkromný spravodajský kanál Polsat News povedal, že "Rusko chce tento summit zdiskreditovať, ukázať, že NATO je rozdelené".



Na summite NATO vo Vilniuse, ktorý sa bude konať v utorok a v stredu (11. a 12. júla), bude prevládať téma ruskej vojny na Ukrajine. Členské štáty tam podľa očakávaní prijmú nové plány pre regionálnu obranu vrátane plánov na výrobu zbraní.



Podľa Žaryna Rusko ohrozuje Poľsko a šíri strach z jadrových útokov, čo je súčasť politiky Moskvy zameranej na rozbitie jednoty západného sveta.



"Zintenzívnenie ruskej propagandy naznačuje, že Rusko pokračuje v tejto činnosti, aby zastrašilo Západ, aby počas summitu vo Vilniuse nebol ochotný podnikať rozhodné kroky," povedal Žaryn. "Môžeme očakávať provokácie, či už s využitím migračnej trasy alebo zo vzduchu," upozornil. "Musíme proti nim zasiahnuť, aby sme ukázali, že sme jednotní a odhodlaní podporovať Ukrajinu v jej boji proti Rusku."



Počas leta 2021 sa tisíce migrantov pokúšali prejsť z Bieloruska do Poľska. Poľská vláda vtedy uviedla, že to bola súčasť operácie zorganizovanej bieloruskou vládou s cieľom destabilizovať Poľsko a Európsku úniu.



Na summite vo Vilniuse sa zúčastnia aj lídri Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Južnej Kórey a EÚ.