O modeli pre nezaočkovaných chce Morawiecki diskutovať s opozíciou

Na archívnej snímek poľský premiér Mateusz Morawiecki. Foto: TASR/AP

Varšava 22. novembra (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v pondelok vyhlásil, že vláda chce na vytvorení spoločnej stratégie voči nezaočkovaných ľuďom pracovať s opozíciou. Informovala o tom poľská tlačová agentúra PAP.Premiér dostal v pondelok otázku, či vláda plánuje zaviesť obmedzenia voči ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu.odpovedal Morawiecki.Zákonodarcovia z vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Czeslaw Hoc a Pawel Rychlik minulý týždeň v stredu oznámili, že parlamentný návrh zákona umožňujúci overovať, či je zamestnanec zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, bude poslaný do dolnej komory Sejm.Na základe toho legislatívneho návrhu bude môcť zamestnávateľ preorganizovať nezaočkovanému zamestnancovi prácu tak, aby napríklad vôbec nebol v kontakte so zákazníkmi.Morawiecki povedal, že štvrtá vlna pandémie bude dlhá, ale s menším počtom úmrtí.Dodal však, že "kapacita systému zdravotnej starostlivosti má svoje hranice a nezaočkovaní ľudia trpia vážnejším priebehom covidu a zomierajú oveľa častejšie".zdôraznil poľský premiér.doplnil.Medzitým predsedníčka Sejmu Elžbieta Witeková oznámila, že ak sú parlamentné výbory a skupiny ochotné spolupracovať, mal by byť vytvorený medziparlamentný klub, ktorý sa bude zaoberať zákonom umožňujúcim kontrolu osoby, či je zaočkovaná proti covidu.Witeková pozvala predsedov parlamentných výborov a klubov na stretnutie v stredu.