Poľský premiér dostal vyhrážky, údajne posilnili jeho ochranu

Varšava 16. mája (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok informoval, že po stredajšom atentáte na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica dostal vyhrážky smrťou aj on, informuje TASR.



Tusk vo štvrtok na sieti X zverejnil ako status vetu: "Včera toho bolo veľa". Pripojil k tomu screenshot nenávistného komentára z platformy X s odkazom na útok na predsedu slovenskej vlády: "Dnes nám Slováci dali príklad, čo by sa malo urobiť s Donaldom Tuskom", a to ak sa rozhodne zamietnuť výstavbu veľkého letiska v strednom Poľsku.



Tusk podľa agentúry Reuters poznamenal, že nejde o jediný príspevok v podobnom tóne na jeho adresu.



Poľský spravodajský web Wp.pl s odvolaním sa na zdroj v tajných službách napísal, že po atentáte na Fica posilnili ochranu Tuska. Hovorca poľského úradu na ochranu verejných činiteľov však toto tvrdenie odmietol komentovať s tým, že aktivity tejto inštitúcie sú dôverné.



"Samozrejme, analyzujeme a vyvodzujeme závery, ale nebudeme o nich hovoriť verejne," uviedol poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak citovaný webom Wp.pl.



Politická atmosféra v Poľsku je v posledných rokoch výbušná - okrem iného aj v súvislosti s vraždou dlhoročného primátora prístavného mesta Gdansk Pawla Adamowicza, ktorý bol kritikom vtedajšej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).



Adamowicz sa stal obeťou útoku 13. januára 2019 počas charitatívnej akcie. Útočník ho priamo na pódiu bodol do srdca a do brucha. O deň neskôr 53-ročný Adamowicz svojim zraneniam podľahol.