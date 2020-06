Poľský premiér dúfa, že USA presunú vojakov z Nemecka do jeho vlasti

Varšava 6. júna (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki vyjadril v sobotu nádej, že časť amerických vojakov, ktorí majú byť stiahnutí z Nemecka, presunie Washington do jeho vlasti. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Pevne dúfam, že v dôsledku mnohých rozhovorov, ktoré sme mali, časť súčasných jednotiek v Nemecku, ktoré Spojené štáty sťahujú, skutočne príde do Poľska... Rozhodnutie je teraz na strane USA," povedal Morawiecki pre rozhlasovú stanicu RMF24.



Americký prezident Donald Trump nariadil zníženie početného stavu amerických vojsk rozmiestnených na území Nemecka. Informoval o tom v piatok denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na vyjadrenia amerických vládnych predstaviteľov.



Prezident podľa nich nariadil Pentagónu, aby sa do septembra 2020 znížil počet amerických vojakov v Nemecku o približne 9500. Na nemeckom území je v súčasnosti trvale umiestnených 34.500 príslušníkov armády USA.



Spojené štáty už vlani v lete pohrozili stiahnutím časti amerických vojakov z Nemecka. Stalo sa tak v kontexte napätia medzi Berlínom a Washingtonom okolo nemeckých príspevkov do NATO a zahraničných misií.



Americká veľvyslankyňa v Poľsku vtedy naznačila, že by sa americkí vojaci, ktorí by boli stiahnutí z Nemecka, mohli presunúť do susedného Poľska, uviedla stanica Deutsche Welle.



Nemenovaný americký predstaviteľ citovaný v piatok agentúrou Reuters povedal, že Trumpovo najnovšie rozhodnutie nesúvisí s napätím medzi ním a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.



Podľa iného amerického činiteľa už taký veľký kontingent vojakov USA v Nemecku nie je potrebný vzhľadom na celkové zvýšenie vojenských výdavkov NATO. Časť z odsunutých vojakov sa podľa neho presunie do Poľska a iných spojeneckých krajín, zatiaľ čo zvyšok sa vráti do vlasti.



V Nemecku by po znížení početného stavu malo zostať približne 25.000 príslušníkov americkej armády.