Poľský premiér: Mier v tieni ruského imperializmu nie je možný

Brusel/Varšava 31. mája (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v utorok vyhlásil, že Európa by sa mala zbaviť ilúzie, že môže žiť v mieri "v tieni ruského imperializmu". Šéf poľskej vlády sa tak vyjadril po dvojdňovom summite EÚ v Bruseli. TASR prevzala správu z poľskej tlačovej agentúry PAP.



"Európania a Európska rada si čoraz viac uvedomujú skutočnosť, že mier nemôže existovať bez slobodnej Ukrajiny a že 'mier za každú cenu' nie je riešením, ktoré by uspokojilo Európsku úniu," povedal Morawiecki novinárom.



"Rusko chce viesť dlhotrvajúcu vojnu a zároveň chce spôsobiť celosvetový hladomor," varoval poľský premiér.



Podľa neho aj v tejto situácii existuje dôvod na opatrný optimizmus. Ten podľa neho poskytuje doterajší jednotný postup EÚ, aj to, že vojna na Ukrajine jasne ukázala, aký zlomyseľný, brutálny a neľudský je Putinov režim.



Najefektívnejšou zbraňou, akú je možné voči putinovskému Rusku použiť, je podľa Morawieckeho ekonomika.