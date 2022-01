Poľský premiér Morawiecki navštívi Ukrajinu, uistil ju o podpore

Varšava 29. januára (TASR) – Poľský premiér Mateusz Morawiecki navštívi v utorok (1. februára) Kyjev, kde sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérom Denysom Šmyhaľom. Oznámil to v sobotu hovorca poľskej vlády, informuje tlačová agentúra PAP.



"Poľsko podporuje Ukrajinu v opatreniach zameraných na zabránenie agresii Ruska," uviedol hovorca Piotr Müller. "Urobíme všetko, čo bude v našich silách, na zachovanie mieru v Európe," vyhlásil.



Rusko rozmiestnilo neďaleko ukrajinskej hranice okolo 100.000 vojakov, čo vyvolalo obavy z invázie do susednej krajiny. Moskva takéto zámery popiera, žiada však od USA a NATO bezpečnostné záruky vrátane toho, že sa Ukrajina nestane členom Severoatlantickej aliancie.



Morawiecki uviedol, že Poľsko poskytne Ukrajine svoju podporu, ktorá bude "primeraná hrozbe". V rozhovore pre sobotňajšie vydanie španielskeho denníka El Mundo tiež povedal, že bezpečnosť Ukrajiny znamená bezpečnosť celej Európy.



"Nikto nevie, ako ďaleko môže ruský prezident Vladimir Putin zájsť, všetci však vieme, čoho je schopný," vyhlásil poľský premiér v interview. Podľa jeho slov je cieľom Putina zistiť, ako ďaleko môže zájsť, keďže už využil európsku nejednotu a prekročil iné hranice. Morawiecki uviedol, že útok voči Gruzínsku v roku 2008 a anektovanie ukrajinského Krymu v roku 2014 ukázali, že Rusko je pripravené porušiť princípy medzinárodnej politiky.



"EÚ a NATO musia urobiť všetko pre to, aby zabránili Vladimirovi Putinovi v podniknutí nových agresívnejších krokov," vyzval Morawiecki a zdôraznil, že Aliancia nie je zameraná proti žiadnemu štátu a nepredstavuje hrozbu pre Rusko.



"Našou jedinou požiadavkou je, aby Rusko rešpektovalo právo krajín a sebaurčenie," doplnil. "Ukrajinci si to zaslúžia práve tak ako Rusi."