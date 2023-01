Poľský premiér Morawiecki podporuje zavedenie trestu smrti

Varšava 3. januára (TASR) — Poľský konzervatívny premiér Mateusz Morawiecki podporuje zavedenie trestu smrti pre páchateľov najťažších zločinov. Uviedol to počas diskusie s používateľmi Facebooku, informovala v utorok agentúra AP.



"Podľa môjho názoru by mal byť trest smrti prípustný v prípade najťažších zločinov," uviedol podpredseda vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Morawiecki v pondelok večer v odpovedi na jednu z položených otázok.



Pripustil, že hoci je praktizujúci katolík, v tejto otázke "s učením katolíckej cirkvi nesúhlasí". Zrušenie trestu smrti v tejto súvislosti označil za predčasný krok.



Opozičná ľavicová poslankyňa Monika Falejová premiérove slová kritizovala s tým, že podobné vyjadrenia sú typické pre autoritárskych lídrov.



Podľa agentúry AP je Morawiecki so svojím názorom na trest smrti medzi európskymi lídrami zrejme osamotený, keďže členské krajiny EÚ túto formu trestu zrušili. Poľsko tak urobilo už v roku 1997, teda zhruba sedem rokov pred vstupom do Európskej únie.



V roku 2013 Poľsko ratifikovalo protokol európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorým sa úplne a definitívne ruší uplatňovanie trestu smrti za všetkých okolností vrátane vojny.