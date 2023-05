Poľský premiér Morawiecki vyzval na obnovenie trestu smrti

Varšava 11. mája (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki sa v stredu vyslovil za obnovenie trestu smrti pre "najbrutálnejších páchateľov". TASR o tom informuje na základe správ agentúr PAP a DPA.



Morawiecki príspevkom na Facebooku reagoval na prípad osemročného chlapca Kamila z Čenstochovej, ktorý v pondelok skonal v nemocnici v Katoviciach v dôsledku zranení, aké mu zapríčinil jeho nevlastný otec. Chlapec bol niekoľko týždňov hospitalizovaný s rozsiahlymi popáleninami, pričom lekári sa mu snažili zachrániť život tak, že ho uviedli do umelého spánku. Napokon mu zlyhalo viacero orgánov a v pondelok zomrel. Prípad pobúril poľskú verejnosť.



Chlapec bol do nemocnice prijatý začiatkom apríla na podnet svojho biologického otca. Prípad sa vyšetruje, pričom chlapcova matka a jeho nevlastný otec, ktorý dieťa údajne týral, boli zadržaní.



Premiér Morawiecki vyjadril v stredu v príspevku na Facebooku svoj hnev v súvislosti s touto udalosťou. Tvrdil, že súčasné tresty udeľované za spáchanie hrozných zločinov sú príliš mierne. Zároveň trval na tom, že trest musí primerane zodpovedať spáchanému činu, aby tak bol účinným odstrašujúcim prostriedkom.



"Čo je to za svet, v ktorom sa za týranie dieťaťa ide do väzenia na kratší čas ako za podvod? Preto som osobne za opätovné zavedenie trestu smrti pre najnásilnejších zločincov!" napísal Morawiecki. DPA pripomína, že tento konzervatívny nacionalistický premiér sa za obnovenie trestu smrti vo svojej krajine vyslovil už aj začiatkom roka.



"Trest musí byť prísny, odstrašujúci a primeraný (spáchanému) zločinu!" dodal Morawiecki na Facebooku. Uviedol tiež, že len "netvor" je schopný spôsobiť dieťaťu strašné utrpenie.



Za znovuzavedenie trestu smrti sa už v utorok vyjadril aj námestník poľského ministra spravodlivosti Marcin Romanowski. Taktiež reagoval na prípad zmieneného chlapca. Zákaz trestu smrti v EÚ pritom označil za "absurdný" a vyslovil sa za to, aby sa od neho upustilo.



Poľsko oficiálne zrušilo trest smrti 1. septembra 1998. V roku 2013 ratifikovalo protokol k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ktorým sa trest smrti zakazuje.