Poľský premiér nalieha na EÚ, aby opäť zaviedla povolenky pre Ukrajinu

Varšava 4. decembra (TASR) – Poľský premiér Mateusz Morawiecki v pondelok naliehal na Európsku úniu (EÚ), aby obnovila povolenky pre ukrajinské kamióny. Morawieckeho výzva na niekoľkotýždenné protesty poľských prepravcov na hraničných priechodoch. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Dôrazne a jednohlasne žiadame opätovné zavedenie povoleniek pre ukrajinských dopravcov," vyhlásil premiér. Systém v EÚ používaný do jari 2022 podľa jeho slov fungoval dobre.



Poľskí prepravcovia na hraniciach blokujú ukrajinské kamióny na protest proti zrušeniu povoleniek pre ukrajinských dopravcov na území Európskej únie (EÚ). Mali sa obnoviť v júni, EÚ však o ďalší rok predĺžila obdobie, počas ktorého ich nebude vyžadovať od ukrajinských prepravcov. Protestujúci dopravcovia to považujú za neférovú ekonomickú súťaž.



Blokáda hraničných priechodov predstavuje pre ukrajinskú ekonomiku závažný problém, pretože cez Poľsko dováža aj vyváža veľkú časť tovarov do EÚ.



Po niekoľkých kolách rokovaní protestujúci súhlasili s prvým krokom k postupnému uvoľneniu blokády, keď v pondelok pre prázdne ukrajinské nákladné automobily otvorili hraničný priechod Uhryniv-Dołhobyczów. Dovtedy bol otvorený len pre autobusy a osobné automobily.