Poľský premiér odsúdil protesty proti obmedzeniu interrupcií

Varšava 27. októbra (TASR) – Poľský premiér Mateusz Morawiecki podporil v utorok minulotýždňový súdny verdikt, ktorý výrazne sprísňuje legislatívu týkajúcu sa vykonávania interrupcií. Zároveň vyzval na ukončenie protestov proti verdiktu, ktoré v Poľsku prebiehajú už šiesty deň, informovala agentúra AFP.



Poľský Ústavný súd 22. októbra rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva pre vývojové chyby plodu je protiústavné. Verdikt v podstate znamená, že v prevažne katolíckom Poľsku budú interrupcie už takmer úplne zakázané.



Potraty sa tak už budú môcť vykonávať len v prípade, že tehotenstvo ohrozuje život či zdravie matky alebo je dôsledkom zakázaného konania, ako napríklad znásilnenia či incestu.



Kritici predmetného súdneho rozhodnutia tvrdia, že to ohrozí životy žien, ktoré budú nútené vynosiť aj deti, ktoré nebudú mať šancu na prežitie. Voči rozhodnutiu Ústavného súdu sa nie je možné odvolať – účinnosť nadobudne, keď bude zverejnený v zbierke zákonov, pripomína AFP.



„Prejavy agresie, barbarstva a vandalizmu sú absolútne neprijateľné," povedal novinárom na margo prebiehajúcich protestov predseda poľskej vlády Morawiecki. Varoval, že akékoľvek násilné protesty by mohli viesť k ďalšej eskalácii situácie.



Útoky na náboženské symboly a kostoly nebudú tolerované, zdôraznil premiér. Reagoval tak na akcie aktivistov, ktorí v nedeľu vo viacerých poľských mestách narušili priebeh omší vykrikovaním či sprejovaním protestných hesiel na steny kostolov. Protesty v kostoloch sa konali okrem hlavného mesta Varšavy aj v Katoviciach, Poznani či v Krakove.



Morawiecki vyzval na upokojenie situácie a dodal, že masové protesty môžu spôsobiť aj ďalší nárast prípadov nákazy koronavírusom. V Poľsku pribudlo od pondelka rekordných 16 300 nových prípadov nákazy koronavírusom a 132 súvisiacich úmrtí.



Poľská legislatíva týkajúca sa interrupcií bola už aj doposiaľ jednou z najprísnejších v Európe, v dôsledku čoho mnohé Poľky za zákrokom cestujú do zahraničia. V Poľsku sa ročne vykoná menej než 2000 legálnych interrupcií, z ktorých väčšinu tvoria práve interrupcie z dôvodu poškodenia plodu. Organizácie na ochranu práv žien však odhadujú, že nelegálne alebo v zahraničí podstúpi ročne interrupcie až do 200 000 poľských žien.