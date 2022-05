Poľský premiér označil embargo na ruskú ropu za triumf solidarity EÚ

Varšava 31. mája (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki označil embargo Európskej únie na ruskú ropu za víťazstvo solidarity a jednoty v Európskej rade a v Európskej únii. V utorok ráno o tom informovala poľská tlačová agentúra PAP.



Predseda Európskej rady Charles Michel v pondelok neskoro večer po prvom dni mimoriadneho summitu lídrov EÚ v Bruseli oznámil, že vrcholní predstavitelia Únie dosiahli dohodu o embargu na dovoz ruskej ropy.



Morawiecki po rokovaniach povedal: "Podarilo sa nám dostať zo slepej uličky. Po niekoľkých hodinách diskusie sme stanovili, že šiesty balík sankcií proti Ruskej federácii bude zahŕňať aj sankcie proti rope. To je veľmi dôležité, lebo ropa je dnes jedným z hlavných zdrojov príjmov, ktoré Kremeľ potom využíva na vojnu na Ukrajine." A dodal: "Bez vyriešenia tejto záležitosti by bolo ťažké rozprávať o účinnom boji proti vojnovej mašinérii (ruského prezidenta Vladimira) Putina."



Poľský premiér uviedol, že napriek pesimizmu a pochybnostiam zafungovalo diplomatické úsilie Európskej komisie, Poľska a niekoľkých ďalších členských štátov EÚ.



"Mali sme osobitnú povinnosť presvedčiť našich partnerov z Vyšehradskej skupiny: Českú republiku, Slovenskú republiku a Maďarsko," vysvetľoval Morawiecki. "A môžem povedať, že sa nám to podarilo. Navrhli sme určitý mechanizmus, ako sa dostať z tejto pre mnohých ťažkej situácie, z tejto slepej uličky, v ktorej sme uviazli, ale môžem povedať, že dnes v Európskej rade a v Európskej únii znova zvíťazila solidarita a jednota," doplnil poľský premiér.



Podľa Morawieckého je embargo na ruskú ropu veľmi dôležitou správou pre bezpečnosť Poľska a Európy a veľmi dobrou správou pre Ukrajinu, ktorá bojuje za svoju nezávislosť a suverenitu.



Uviedol tiež, že lídri Únie diskutovali aj o dodávkach vojenskej a humanitárnej pomoci Ukrajine a o otázkach súvisiacich s vývozom obilia, pričom o týchto témach budú na summite lídrov EÚ debatovať znova aj v utorok.