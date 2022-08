Poľský premiér podporil fínsku kolegyňu v boji za právo zabávať sa

Varšava 20. augusta (TASR) - Fínska premiérka Sanna Marinová mala dobrý dôvod ísť do spoločnosti a oslavovať, pretože jej krajina vstupuje do NATO, vyhlásil v piatok jej poľský kolega Mateusz Morawiecki. Podporil tým právo Marinovej zabávať sa na večierku a reagoval na kritiku, ktorej fínska premiérka čelí vo svojej vlasti po tom, ako na verejnosť prenikli videá z osudnej noci. Informácie o tom priniesla tlačová agentúra Reuters.



Marinová v piatok oznámila, že absolvovala test na drogy. Vyzvali ju na to kritici po zverejnení videa, ktoré ju zachytáva pri zábave na večierku s priateľmi. Premiérka dôrazne vyhlásila, že nikdy neužívala nelegálne drogy, a dodala, že predmetná sobotňajšia noc nenarušila jej schopnosť vykonávať oficiálne povinnosti.



"Premiérka má dôvod byť šťastná, pretože Fínsko vstupuje do NATO," povedal poľský premiér Morawiecki na tlačovej konferencii, keď dostal otázku o spomínaných videách.



"Takže ak premiérka Fínska pri tejto príležitosti vypila o trochu viac finlandie (vodky) a preto aj tancovala, nie je na tom nič hrozné," dodal Morawiecki.



Videozáznamy 36-ročnej Marinovej, ako sa zabáva so známymi fínskymi celebritami - influencermi a umelcami, začali kolovať na sociálnych sieťach tento týždeň. Neskôr ich zverejnili aj médiá vo Fínsku a v zahraničí.



Tridsať členských krajín Severoatlantickej aliancie minulý mesiac podpísalo prístupové protokoly Švédska a Fínska - to obom severským štátom umožní vstúpiť do aliancie vyzbrojenej jadrovými zbraňami, keď toto rozhodnutie ratifikujú všetci členovia NATO.



Poľsko patrí k silným zástancom členstva Fínska v NATO.