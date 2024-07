Poľský premiér Tusk obvinil bývalého veľvyslanca pri NATO zo špionáže

Varšava 12. júla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v piatok obvinil bývalého poľského veľvyslanca pri NATO Tomasza Szatkowského z kontaktov s nemenovanými zahraničnými spravodajskými službami a z prijímania neoprávnených finančných výhod. Tusk sa domnieva, že vláda konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) pri jeho menovaní o týchto podozreniach vedela. Na základe správy AFP informuje TASR.



"Tomasz Szatkowski je obvinený z nesprávneho zaobchádzania s utajovanými dokumentmi, z kontaktov so zahraničnými špeciálnymi službami a zo získavania neoprávnených finančných výhod," povedal Tusk v parlamente s odvolaním sa na vyšetrovanie kontrarozviedky.



Tusk tiež tvrdil, že Szatkowski sa pri príprave dôležitých štátnych dokumentov, ktoré priamo súvisia so štátnou bezpečnosťou, spoliehal na návrhy a rady zahraničných spoločností.



Szatkowského vymenovala za poľského veľvyslanca pri NATO v roku 2019 vtedy vládnuca PiS. Pred dvoma mesiacmi ho odvolal súčasný minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski.



Strana PiS ako aj prezident Andrzej Duda podľa Tuskových slov o obvineniach voči Szatkowskému vedeli ešte pred jeho vymenovaním do NATO a zatajili ich.