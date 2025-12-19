< sekcia Zahraničie
Poľský premiér Tusk sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským
Podľa Zelenského sa Rusko snažilo rozhodnutie európskych lídrov o pôžičke pre Ukrajinu oddialiť, čo sa mu nepodarilo.
Autor TASR
Varšava 19. decembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v piatok krátko po svojom návrate z Bruselu prijal na Úrade vlády vo Varšave ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Pred médiami Tusk vyhlásil, že po poskytnutí pôžičky 90 miliárd eur a zmrazení ruských aktív je pozícia Ukrajiny voči Rusku oveľa lepšia, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Máte silnejšie karty. Viem, že nehráte karty, ako ste raz povedali. Pamätáte sa na to. Ale s nami máte určite silnejšie karty,“ povedal Tusk a vyjadril svoju spokojnosť so závermi summitu EÚ. „Splnili sme to, čo sme sľúbili,“ dodal, aj keď uznal, že sa dalo dosiahnuť aj viac.
Podľa Zelenského sa Rusko snažilo rozhodnutie európskych lídrov o pôžičke pre Ukrajinu oddialiť, čo sa mu nepodarilo. „Myslím si, že Európa ukázala vodcovstvo, a to je veľmi dôležitý a pevný postoj. Ďakujem, že ste nás podporili,“ povedal Zelenskyj.
Líder Ukrajiny dodal, že nezávislosť oboch krajín je kľúčová a že Rusko sa obáva silného poľsko-ukrajinského spojenectva. „Musíme voči sebe prejaviť maximálne pochopenie a trpezlivosť,“ doplnil Tusk.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
