Poľský premiér Tusk spochybnil význam Orbánových rozhovorov v Moskve

Varšava 6. júla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk sa na sociálnych sieťach opýtal, či sa niekto po stretnutí maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom cíti bezpečnejšie. TASR o tom píše podľa agentúry PAP.



"Cíti sa niekto bezpečnejšie po rozhovore Viktora Orbána s Vladimirom Putinom o "povojnovej bezpečnostnej architektúre v Európe"?" spýtal sa Tusk na sieti X.



Viktor Orbán po piatkovom stretnutí s Putinom v Kremli povedal, že pozície Ruska a Ukrajiny v otázke ukončenia vojny sú veľmi vzdialené. Orbán dodal, že boj za mier považuje za najdôležitejšiu úlohu počas maďarského predsedníctva v Rade EÚ. Zároveň zdôraznil, že bez diplomacie a komunikácie sa mier podľa neho nedosiahne.



"Počet krajín, ktoré môžu hovoriť s oboma bojujúcimi stranami, sa zmenšuje. Maďarsko sa pomaly stáva jedinou krajinou v Európe, ktorá môže hovoriť so všetkými," povedal Orbán. Putin vyhlásil, že Orbánovu návštevu považuje za pokus o obnovenie dialógu.



Maďarsko prevzalo 1. júla šesťmesačné predsedníctvo Rady EÚ. Nasledujúci deň pricestoval Orbán do Kyjeva, kde sa stretol s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským. V piatok zas zamieril do Ruska.



Mnohí európski politici kritizovali Orbánovu návštevu Moskvy. Predseda Európskej rady Charles Michel vo štvrtok na sieti X napísal, že rotujúce predsedníctvo EÚ, ktoré v súčasnosti zastáva Maďarsko, nemá mandát na nadväzovanie kontaktov s Ruskom v mene Únie. V piatok to zopakoval šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Orbánovu cestu do Moskvy kritizoval aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, pripomína agentúra PAP.