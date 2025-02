Poľský premiér Tusk varoval pred obchodnou vojnou s USA

Brusel 3. februára (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v pondelok na stretnutí v Bruseli vyhlásil, že obchodná vojna s USA by bola jedným z najväčších paradoxov. Vyzval na zachovanie rozvahy a jednoty Európskej únie, aby sa predišlo nezmyselnému konfliktu so strategickým spojencom. Informuje spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Tusk na neformálnom summite lídrov EÚ upozornil, že Únia čelí sérii prekvapení zo strany USA. "Toto je prvý skutočný test európskej solidarity a jednoty v netypickej situácii," uviedol. Diskutoval aj s premiérkou Dánska, ktorej krajina sa podľa neho ocitla v náročnej pozícii.



"Musíme si vedieť udržať dobré vzťahy s USA, ale zároveň zachovať svoju dôstojnosť a silu. Európa musí byť v tejto otázke bezvýhradne jednotná," zdôraznil poľský premiér. Dodal, že akékoľvek obchodné vojny by boli totálnym nedorozumením a mohli by oslabiť západné spojenectvá v čase rastúcich hrozieb zo strany Ruska a Číny.



Obchodné spory medzi USA a EÚ by podľa Tuska mohli ovplyvniť aj nákupy amerického vojenského vybavenia európskymi krajinami. "Budeme sa snažiť presvedčiť európskych lídrov, aby neobmedzovali financovanie amerického obranného priemyslu. Nejde o ústupky voči Washingtonu, ale o to, aby sme bezpečnosť brali vážne," uzavrel poľský premiér.



Tusk vyhlásil, že Európa musí zvýšiť financovanie ochrany svojich východných hraníc. Pripomenul, že v decembri EÚ schválila 100 miliónov eur na projekt Východný štít. "Toto je len začiatok. Diskutovali sme aj o spoločnej protivzdušnej obrane a ochrane Baltského mora," doplnil a vyzval lídrov EÚ aby prestali bezpečnosť vnímať ako slogan a podnikli konkrétne kroky.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)