Poľský premiér varoval pred ohrozením budúcnosti EÚ

Varšava 18. októbra (TASR) – Európska únia riskuje, že sa stane „centrálne riadeným organizmom vedeným inštitúciami zbavenými demokratickej kontroly". Uviedol to poľský premiér Mateusz Morawiecki v liste, ktorý v pondelok zaslal lídrom EÚ. Informovala o tom agentúra AFP.



Morawiecki uvedené tendencie označil za „nebezpečný fenomén, ktorý ohrozuje budúcnosť našej únie". Lídrov eurobloku preto vyzval, aby boli „otvorení dialógu" o reforme EÚ. Zároveň zdôraznil, že Poľsko zostane jej „lojálnym členom".



Poľský premiér tiež kritizoval nové právomoci eurokomisie týkajúce sa pozastavenia finančných zdrojov pri ohrození noriem týkajúcich sa korupcie a právneho štátu v jednotlivých členských krajinách bloku.



„Skutočne verím, že spoločne, v duchu vzájomného rešpektu a porozumenia - bez toho, že by sme vlastnú vôľu vnucovali iným - dokážeme nájsť riešenie, ktoré posilní našu Európsku úniu," napísal Morawiecki.



Poľská pravicovo-populistická vláda sa už roky sporí s EÚ pre kontroverzné reformy súdnictva. Tieto reformy presadzuje vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá tvrdí, že sú nevyhnutné na vykorenenie korupcie a pozostatkov komunizmu v justícii.



Podľa EÚ však kroky poľskej vlády podkopávajú nezávislosť súdnictva. Poľská vláda trvá na tom, že justičný systém a súdnictvo sú vo výhradnej kompetencii členských štátov a nie Únie.



Napätie vo vzájomných vzťahoch Bruselu a Varšavy sa vystupňovalo tento mesiac, po tom, čo poľský ústavnú súd rozhodol, že niektoré články zmlúv s EÚ nie sú v súlade s poľskou ústavou.



Tento verdikt kritizovali viaceré členské štáty EÚ vrátane Francúzska či Nemecka. Podľa analytikov to môže predstavovať prvý krok k tomu, že Poľsko niekedy v budúcnosti vystúpi z EÚ.



V utorok má Morawiecki vystúpiť na pôde Európskeho parlamentu. Ako uviedol vo svojom liste, nadradenosť práva EÚ nad legislatívou jednotlivých štátov „nie je neobmedzená". Varoval, že „centrálne riadené inštitúcie zbavené demokratickej kontroly" by mohli transformovať EÚ „na organizáciu, ktorá odporuje našim spoločným hodnotám".