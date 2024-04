Poľský premiér varoval pred šialencami a zradcami v krajnej pravici

Varšava 24. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu varoval pred "šialencami a zradcami" v krajnej pravici, ktorí pretláčajú proruské postoje pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"Niekedy mám dojem, že Rusi lepšie rozumejú dôležitosti týchto volieb než niektorí z nás," povedal Tusk v prejave počas predvolebnej kampane, v ktorom vyzval Poliakov, aby išli hlasovať.



Varoval pred kandidátmi radikálnej pravice, ktorí podľa neho "podnecujú myslenie, ktoré je protiukrajinské, protieurópske a čoraz viac proruské".



"Nemôžeme nechať Poľsko a Európu v rukách šialencov a zradcov," vyhlásil.



Ruské a bieloruské služby sa "čoraz aktívnejšie" pokúšajú ovplyvniť smerovanie udalostí v Európe, uviedol Tusk. "Máme stále viac a viac dôkazov, že Rusi chcú zasahovať do európskeho volebného procesu, a to rôznymi spôsobmi vrátane násilia," upozornil.



Európska únia sa stala pevnosťou proti "agresii, zmätku a neporiadku", argumentoval Tusk. Poukázal na vojnu na druhej strane hranice, na Ukrajine, kde Kyjev bojuje proti ruským silám.



Žiadal väčšiu európsku spoluprácu v bezpečnostných záležitostiach. "Potrebujeme účinne brániť našu oblohu, naše územie a naše hranice pred agresiou, zmätkom a neporiadkom," povedal.



Tusk tiež uviedol, že Poľsko sa plánuje pridať k projektu protivzdušnej obrany Nemecka, nazvanému European Sky Shield Initiative (ESSI), na ktorom sa už podieľa približne 20 krajín.



Poľský premiér opakovane zdôrazňuje dôležitosť európskej bezpečnosti. V marci varoval pred skutočnou hrozbou konfliktu v Európe. Povedal, že prvýkrát od skončenia druhej svetovej vojny kontinent vstúpil do "predvojnovej éry".



Začiatkom tohto mesiaca vyzval EÚ, aby aktívnejšie premýšľala, ako ochrániť krajiny, napríklad aj tú jeho, pred cezhraničným rozšírením ukrajinskej vojny.