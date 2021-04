Poľský premiér zvolal mimoriadnu schôdzku V4

Varšava 26. apríla (TASR) – Poľský premiér Mateusz Morawiecki zvolal na pondelok urgentné stretnutie predsedov vlád Vyšehradskej skupiny. Morawiecki tak urobil ako premiér krajiny predsedajúcej V4.



Rokovanie v režime videkonferencie sa začne na poludnie a bude venované „ruským sabotážnym akciám" v Česku, eskalácii situácie na Ukrajine a Bielorusku v Rusku a spolupráci V4 pri posilňovaní bezpečnosti v regióne. Vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter o tom informoval námestník poľského ministra zahraničných vecí Szymon Szynkowski vel Sęk.



Námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jabloňski vo vysielaní rozhlasovej stanice TOK FM vysvetlil, že schôdza V4 bola zvolaná v reakcii na to, čo sa stalo minulý týždeň: počnúc výsledkami vyšetrovania výbuchu v muničnom sklade v českých Vrběticiach po "diplomatickú vojnu" medzi Českom a Ruskom.



„Ako blízky spojenec a najbližší sused Českej republiky chceme týmto spôsobom vyjadriť našu solidaritu. Sme presvedčení, že celý náš región, celá Európska únia - pretože ide o útok na člena EÚ -, by mal vyjadrovať solidaritu s Českou republikou a primerane reagovať na kroky Ruska," zdôraznil.



Uviedol, že hlavným cieľom schôdzky premiérov V4 je koordinácia zahraničnej politiky v našom regióne. Dodal, že ak to bude potrebné, budú podniknuté „ďalšie kroky, pretože ruská politika má, bohužiaľ, stále znaky agresivity". Spresnil, že sa to týka vývoja na Ukrajine, v Bielorusku, spomenul aj pokusy o destabilizáciu pobaltských štátov i Poľska.



Dodal, že poľská zahraničná politika je vo veľkej miere založená na spoločnom postupe s krajinami nášho regiónu. „V niektorých otázkach s niektorými z týchto krajín súhlasíme, v iných nie, ale v týchto strategických otázkach bezpečnosti a stability mieru v Európe máme všetci jeden spoločný cieľ," zdôraznil Jabloňski.