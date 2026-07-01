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Poľský prezident a minister obrany zjednotili postoje pred summitom

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Na snímke poľský prezident Karol Nawrocki. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Stretnutie sa týkalo poľsko-amerických vzťahov, najmä plánov na zriadenie stálej americkej vojenskej základne v Poľsku, či ďalších otázok súvisiacich s obranou.

Autor TASR
Varšava 1. júla (TASR) - Prezident Karol Nawrocki a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sa v stredu stretli, aby prediskutovali postoje, ktoré Poľsko plánujú predstaviť na summite NATO v Turecku budúci týždeň, uviedol námestník ministra Pawel Zalewski. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.

Stretnutie sa týkalo poľsko-amerických vzťahov, najmä plánov na zriadenie stálej americkej vojenskej základne v Poľsku, či ďalších otázok súvisiacich s obranou, ozrejmil námestník zodpovedný za medzinárodné záležitosti.

Podľa Zalewského sa minister a prezident dohodli na spoločnom postoji, ktorý bude odprezentovaný v Ankare 7. až 8. júla. „Oboznámili sme prezidenta s pokrokom ohľadom základní... v tejto veci máme jednotný postoj,“ vysvetlil námestník.

„(Základne) sú dôležité i pre Američanov, pretože tu chcú byť, a to čiastočne aj pre svoje záujmy v našej krajine. Pre nás je to dôležité, pretože ide o investíciu do našej bezpečnosti a odstrašujúci prostriedok voči Rusku. Bolo by náročné poslať Rusku jasnejší signál,“ dodal Zalewski.

Kosiniak-Kamysz v polovici júna uviedol, že dostal kladnú odpoveď od amerického ministra obrany Petea Hegsetha na list z 29. mája, v ktorom Poľsko vyjadrilo ochotu hostiť stálu americkú vojenskú základňu. Minister v nedeľu oznámil, že Varšava a Washington sú už „v ďalšej fáze rokovaní“. Nawrocki sa zároveň snaží presadiť, aby sa na poľskom území trvalo umiestnilo viac amerických vojakov, píše PAP.
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