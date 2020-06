Poľský prezident Andrzej Duda možno navštívi Washington

Varšava 17. júna (TASR) - Poľské médiá v stredu informovali, že práve prebiehajú diskusie o príprave možnej návštevy poľského prezidenta Andrzeja Dudu vo Washingtone. Agentúra Reuters pripomína, že správa prichádza v čase, keď sa Varšava snaží posilniť prítomnosť americkej armády v Poľsku.



"Ak dostaneme takéto oficiálne pozvanie, takáto návšteva sa uskutoční a bude sa konať aj také stretnutie," povedal pre poľský rozhlas šéf kabinetu prezidenta Krzysztof Szczerski. Reagoval na medializované informácie o možnom stretnutí Dudu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome v najbližších dňoch.



Tlačová agentúra PAP informovala, že Poľsko dostalo pozvanie na pracovnej úrovni, ale musí ho ešte potvrdiť poľská alebo americká strana.



Na otázku novinárov týkajúcu sa možnej prezidentovej návštevy Washingtonu Dudov hovorca odkázal na Szczerského vyjadrenie a odmietol to bližšie komentovať.



Poľsko, ktoré sa nachádza na východnom krídle NATO, sa dlhodobo usiluje o trvalé umiestnenie amerických vojsk v snahe eliminovať potenciálnu hrozbu zo strany Ruska.



Prezident Andrzej Duda sa snažil získať pre tento plán Trumpa návrhom na vybudovanie veľkej stálej základne s názvom "Fort Trump", na ktorej by pôsobili tisíce amerických vojakov.



V súčasnosti sa americkí vojaci v Poľsku striedajú na princípe rotácie. Trump vlani po dohode s Dudom zvýšil početný stav rotujúceho amerického kontingentu o 1000 príslušníkov na približne 5500.



Trump v pondelok oznámil, že dôjde k zníženiu početného stavu amerických vojsk rozmiestnených na území Nemecka. Poľský premiér Mateusz Morawiecki vyjadril nádej, že časť z približne 9500 amerických vojakov, ktorí majú byť stiahnutí z Nemecka, presunie v rámci početnejších rotácií Washington do Poľska.