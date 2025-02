Poľský prezident bude vetovať reformu spornej Štátnej súdnej rady

Varšava 6. februára (TASR) – Poľský prezident Andrzej Duda vyhlásil, že vetuje návrh zákona, ktorý sa zaoberá otázkou tzv. novosudcov. Ide o sudcov menovaných v rokoch 2018 až 2025 na základe reforiem predchádzajúcej vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS). V rozhovore pre Kanal Zero označil samotný pojem za ponižujúci a odmietol existenciu takejto kategórie sudcov, informuje spravodajca TASR podľa PAP.



"Samozrejme, že tento zákon vetujem, nič také ako novosudcovia neexistuje," reagoval Duda na návrh, ktorý v pondelok predstavila Verifikačná komisia pre súdnictvo.



Komisia predložila dva návrhy riešenia situácie sudcov. Prvý návrh predpokladá, že všetky rozhodnutia Štátnej súdnej rady (KRS) o nomináciách sudcov po roku 2017 budú automaticky anulované. Druhý počíta s ich individuálnym preskúmaním novou, reformovanou KRS. Pri prvom variante by sa revízne konania mohli uzavrieť v treťom štvrťroku 2027, pri druhom najskôr v roku 2030.



Súčasná vláda a inštitúcie Európskej únie považujú tento proces doteraz za politicky ovplyvnený a v rozpore so zásadami právneho štátu.



Prezident Duda tieto tvrdenia odmieta a argumentuje, že noví sudcovia prešli štandardným overovacím procesom, vrátane prezidentského vymenovania, ktoré doteraz nebolo spochybňované. "Tento výraz je ponižujúci a bol zavedený s cieľom prenasledovať ľudí, ktorí si čestne plnia svoje povinnosti a budujú kariéru v justičnom systéme," vyhlásil Duda.



Všeobecný súd Európskeho súdneho dvora v stredu potvrdil, že Poľsko musí zaplatiť pokutu 320 miliónov eur, pretože nedodržiava implementáciu (zavedenie) jeho rozhodnutia o reformách v poľskej justícii.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)