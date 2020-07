Poľský prezident chce zákaz adopcií detí pármi rovnakého pohlavia

Varšava 4. júla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie, v sobotu vyhlásil, že chce, aby ústava výslovne zakazovala adopciu detí pármi rovnakého pohlavia. V pondelok plánuje navrhnúť zmenu v ústave.



"V poľskej ústave by sa malo výslovne uviesť, že nikomu v partnerstve osôb rovnakého pohlavia nie je dovolené adoptovať si dieťa," uviedol Duda, ktorého citovala agentúra AFP.



"Aby sa zaistila bezpečnosť dieťaťa a správna výchova, aby poľský štát zabezpečil práva detí, domnievam sa, že takýto zápis by mal existovať," vysvetlil.



Duda, ktorý je z vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), avizoval, že v pondelok podpíše návrh novely ústavy v tejto veci a predloží ho parlamentu.



V Poľsku v týchto dňoch prebieha predvolebná kampaň pred druhým kolom prezidentských volieb, ktoré sa bude konať 12. júla. Súperom favorizovaného Dudu bude varšavský primátor Rafal Trzaskowski, kandidát centristickej Občianskej koalície (KO). V prvom kole volieb, ktoré sa konalo 28. júna, získal Duda 43,5 percenta hlasov. Trzaskowského volilo 30,46 percenta voličov.



Trzaskowski v sobotu povedal, že je tiež proti adopcii detí pármi rovnakého pohlavia. "Verím, že to je postoj väčšiny politických strán. V tejto konkrétnej veci súhlasím s prezidentom," dodal Trzaskowski - všeobecne považovaný za človeka, ktorý je naklonený právam homosexuálov.



Duda zas počas kampane "ideológiu" sexuálnych menšín LGBT prirovnal ku komunistickej indoktrinácii.