Poľský prezident Duda je otvorený referendu o azylovom kompromise EÚ

Varšava 30. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v piatok uviedol, že je otvorený konaniu referenda o reforme azylového systému EÚ, ktoré navrhuje konzervatívna vláda. Opozícia otázku vníma ako súčasť kampane pred jesennými voľbami. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Referendum je formou priamej demokracie, prečo by sa nemalo uskutočniť?" povedal Duda pre rozhlasovú stanicu Radio Zet. O myšlienke referenda predtým hovoril vicepremiér a predseda vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski.



V Poľsku sa budú na jesen konať parlamenté voľby. Podľa Dudu by hlasovanie malo prebehnúť v okóbri, presný termín zatiaľ nestanovili. Poľské médiá informovali, že vláda chce referendum vypísať spoločne s voľbami. Opozícia preto vládnu stranu obviňuje, že referendom a populistickými vyhláseniami proti azylantom mobilizuje voličov. Výsledok takéhoto referenda by nemal nijaký vplyv na rozhodovací proces v EÚ, píše DPA.



Poľsko vo štvrtok na summite EÚ v Bruseli žiadalo prepracovanie azylových plánov Únie. Ministri vnútra členských štátov sa začiatkom júna predbežne dohodli na systéme povinnej solidarity pri rozdeľovaní žiadateľov o azyl. Členské štáty by museli prijať určitý počet migrantov z krajín EÚ vystavených migračným tlakom alebo zaplatiť 20.000 eur za každého odmietnutého migranta. Poľsko požaduje, aby každá krajina EÚ sama rozhodovala, ako pomôže štátom s vysokými počtami migrantov.