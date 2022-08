Poľský prezident Duda je v Kyjeve

Kyjev 23. augusta (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v utorok ráno pricestoval do Kyjeva na pozvanie ukrajinskej hlavy štátu Volodymyra Zelenského. Oznámila to na sociálnej sieti Twitter kancelária poľského prezidenta, informuje TASR.



Predstavitelia budú rokovať o aktuálnej situácii na Ukrajine a tiež vojenskej, ekonomickej a humanitárnej pomoci Poľska Ukrajine.



Web denníka Rzeczpospolita s odvolaním sa na šéfa prezidentskej kancelárie Pawla Szrota uvádza, že Duda sa osobne zúčastní na rokovaní Krymskej platformy.



Dudova návšteva sa zároveň koná v predvečer Dňa nezávislosti Ukrajiny. V stredu to bude tiež pol roka, odkedy ruská armáda zaútočila na Ukrajinu.



Ide už o piate stretnutie Dudu a Zelenského tento rok a tretie od začiatku vojny.