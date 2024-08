Poľský prezident Duda osobne oslávil Deň nezávislosti v Kyjeve

Kyjev 24. augusta (TASR) - Prezidenti Poľska a Ukrajiny Andrzej Duda a Volodymyr Zelenskyj v sobotu rokovali o spolupráci, bezpečnostných otázkach a podpore Poľska Ukrajine v boji proti ruskému agresorovi. TASR informuje podľa agentúry PAP.



Obaja sa stretli v Kyjeve na okraj slávnosti pri príležitosti 33. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti Ukrajiny v roku 1991. Počas sobotňajších podujatí Dňa nezávislosti Duda povedal, že bez samostatnej Ukrajiny je ťažké uvažovať o nezávislom a bezpečnom Poľsku, Litve či iných krajinách v regióne. Zároveň prisľúbil, že Poľsko bude naďalej podporovať Ukrajinu v jej "spravodlivom boji až do jej víťazného konca".



Ide už o piatu Dudovu návštevu Kyjeva od začiatku ruskej invázie 24. februára 2022.



Spolu s litovským prezidentom Gitanasom Nausedom navštívil Kyjev 23. februára 2022, v predvečer ruskej agresie. Spoločne apelovali na Rusko, aby zachovalo mier a pokoj.



Po rozpútaní ruskej invázie na Ukrajinu sa Duda spolu s Nausedom a prezidentmi Lotyšska a Estónska Egilsom Levitsom a Alarom Karisom vrátili 13. apríla 2022 do Kyjeva. Bola to prvá návštevu zahraničných hláv štátov v hlavnom meste Ukrajiny od vypuknutia vojny.