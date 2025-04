Poľský prezident Duda otvoril biznisové fórum summitu Trojmoria

Varšava 29. apríla (TASR) - Končiaci poľský prezident Andrzej Duda v utorok vyhlásil, že Iniciatívu Trojmoria odovzdáva svojim nástupcom a vyjadril dôveru, že budú pokračovať v jej posilňovaní. Povedal to počas prejavu na biznisovom fóre summitu Trojmoria vo Varšave. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Duda počas otvorenia diskusie prezidentov v rámci biznisového fóra pripomenul, že hlavným cieľom tohto formátu je zlepšenie prepojenia medzi krajinami regiónu s cieľom posilniť hospodárske väzby a bezpečnosť. Vyzdvihol konkrétne výsledky, medzi ktoré patrí vznik investičného a inovačného fondu, ako aj rozsiahle infraštruktúrne projekty ako Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, či nové LNG terminály.



Iniciatíva Troch morí podľa neho výrazne prispela k posilneniu sebadôvery krajín regiónu, ktoré sa stali asertívnejšie a lepšie pripravené formulovať svoje spoločné záujmy. Význam severojužného spojenia, ktoré iniciatíva zdôrazňuje, sa podľa prezidenta ukázal ako rovnako dôležitý ako tradičný východo-západný smer, čo sa ešte výraznejšie prejavilo po ruskej invázii na Ukrajinu.



Duda pripomenul, že Iniciatíva Trojmoria vznikla v roku 2015 na podnet jeho a chorvátskej prezidentky Kolindy Grabarovej-Kitarovičovej počas ich stretnutia na okraji Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Dnes združuje 13 členských štátov EÚ a 2 pridružené štáty. Strategickými partnermi sú Spojené štáty, Japonsko, Európska komisia a Nemecko. Prezident vyjadril vďaku USA za podporu a zdôraznil význam prítomnosti amerického ministra energetiky Chrisa Wrighta na summite.