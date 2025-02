Poľský prezident Duda podporil konzervatívneho kandidáta Nawrockého

Varšava 6. februára (TASR) – Poľský prezident Andrzej Duda vyjadril podporu Karolovi Nawrockému, konzervatívnemu kandidátovi v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Nawrocki v súčasnosti vedie Inštitút pamäti národa a ako nezávislého kandidáta ho podporuje opozičná strana Právo a Spravodlivosť (PiS). Informuje o tom spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



"Mám svoje preferencie a názory, ktoré som nikdy neskrýval," uviedol Duda v stredu v rozhovore pre Kanal Zero. Zdôraznil, že práve Nawrocki je kandidátom, ktorý je mu najbližší.



Šéf kancelárie prezidenta Marcin Masterek sa v pondelok (3. januára) vyhol odpovedi na otázku o Dudovej podpore Nawrockého. "Prezident sa sústredí na prácu pre Poľsko. Nekandiduje vo volebnej kampani ani v nej nikomu nebude pomáhať," povedal.



Vyjadrenia vyvolali diskusie o tom, či Duda verí v možnosť víťazstva Nawrockého. Denník Rzeczpospolita v stredu informoval, že Duda podľa zdrojov z prezidentovho okolia v Nawrockého šance neverí a neumožní mu stretnúť sa s Donaldom Trumpom, ktorý má na jeho pozvanie Poľsko navštíviť v apríli. Iný zdroj zo strany PiS však povedal, že by boli prekvapení, ak by prezident Nawrockému nepomohol.



Podľa posledných prieskumov verejnej mienky sa vo voľbách rozhodne medzi Nawrockým a liberálnym Rafalom Trzaskowským ako kandidátom vládnucej centristickej Občianskej koalície. Prezidentské voľby sú naplánované na máj. Duda, ktorý končí svoje druhé funkčné obdobie, v nich už kandidovať nemôže.



O svojej budúcnosti po odchode z prezidentského úradu Duda uviedol, že neplánuje viesť žiadnu politickú stranu. Podľa vlastných slov na to nemá potrebné schopnosti. Nevylúčil však, že by mohol pôsobiť ako patrón niektorej z politických frakcií.



Prezident zdôraznil, že neľutuje žiadne zo zásadných rozhodnutí, ktoré prijal počas svojich dvoch mandátov, hoci pripustil, že pri niektorých menej významných rozhodnutiach mohol postupovať lepšie.