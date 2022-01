Poľský prezident Duda príde na zimné olympijské hry v Pekingu

Varšava 18. januára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda navštívi blížiace sa zimné olympijské hry v Pekingu a stretne sa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. V utorok to tlačovej agentúre Reuters potvrdil Dudov poradca Jakub Kumoch. Množstvo západných štátov pritom vyzýva na diplomatický bojkot olympijských hier.



K bojkotu Spojených štátov na protest proti porušovaniu ľudských práv v Číne sa pridali Austrália, Británia, Kanada a Japonsko. Holandsko a Dánsko tiež prisľúbili, že sa do diplomatického bojkotu zimných olympijských hier zapoja.



"Poľsko je suverénny štát a rozhoduje sa pre svoju vlastnú politiku voči Číne... Poľsko je spojencom USA, ale Poľsko má tiež veľmi priateľský vzťah s Čínou," povedal Dudov poradca pre zahraničné záležitosti Kumoch.



Vzťahy Poľska so Spojenými štátmi sa za administratívy prezidenta Joea Bidena zhoršili, a tak už nie je v záujme Poľska pokračovať v kritizovaní Číny jednoducho len preto, aby to potešilo Američanov, píše Reuters s odvolaním sa na poľských predstaviteľov.



Vzťah poľského prezidenta s Čínou je v poslednom období pozitívny, dokonca sa prekvapujúco objavil na summite predstaviteľov Číny a zástupcov 16 krajín strednej a východnej Európy. Ostatné stredoeurópske krajiny poslali nižšie postavených predstaviteľov, pripomína Reuters. Duda vyhlásil, že Poľsko plánuje výhodne využiť svoju geografickú polohu na posilnenie svojej úlohy v obchodovaní medzi Európou a Čínou.



Ako prvá o Dudovom pláne zúčastniť sa na olympijských hrách v Pekingu informovala poľská štátna tlačová agentúra PAP.



Čína porušovanie ľudských práv popiera a odsudzuje bojkot, ktorý označuje za zradu olympijských princípov.