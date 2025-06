Poľský prezident Duda prišiel na vopred neohlásenú návštevu Kyjeva

Varšava 28. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v sobotu pricestoval do Kyjeva, uviedla to prezidentská kancelária. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.



Podľa oznámenia zverejneného v sobotu ráno na platforme X sa poľský prezident stretne so svojím ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským. Prezidentská kancelária pripojila video s privítaním Dudu pri vystupovaní z vlaku v Kyjeve. V sobotu si Ukrajina pripomína Deň ústavy.



Andrzej Duda po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 navštívil Kyjev viackrát. Začiatkom augusta mu končí funkčné obdobie a jeho novozvolený nástupca Karol Nawrocki zloží prísahu 6. augusta.