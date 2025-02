Poľský prezident Duda sa v sobotu stretne s Donaldom Trumpom

Varšava 21. februára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda sa v sobotu stretne so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Informuje o tom spravodajca TASR podľa agentúry PAP, ktorá sa odvoláva na diplomatické zdroje.



Stretnutie by sa malo uskutočniť v Bielom dome alebo na konferencii CPAC, na ktorej sa zúčastňuje aj slovenský premiér Robert Fico. Stretnutie je podľa informácií PAP naplánované na 19.30 h SEČ.



Duda v piatok vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na zachovanie pokojnej a konštruktívnej spolupráce s prezidentom USA. Uviedol to na sieti X po telefonáte so Zelenským, ktorý označil za úprimný.



Vo Washingtone je aj poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, ktorý má v piatok na pláne schôdzku s americkým rezortným kolegom Marcom Rubiom.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)