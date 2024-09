Poľský prezident Duda sa v USA možno stretne s Trumpom

Varšava 17. septembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda sa pravdepodobne 22. septembra stretne v Spojených štátoch s bývalým americkým prezidentom a súčasným republikánskym kandidátom na prezidenta Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry PAP, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie šéfky Dudovej kancelárie Malgorzaty Paprockej.



Duda a Trump by sa podľa Paprockej mohli stretnúť pri pamätníku Panny Márie z Čenstochovej. Ide o poľsko-americký katolícky pamätník, ktorý sa nachádza v americkom štáte Pennsylvánia.



Duda pamätník navštívi, pretože prijal pozvánku na odhalenie monumentu solidarity pri pamätníku, uviedla Paprocka. "Ak prezident Trump tiež prijme pozvanie, stretnutie sa uskutoční," uviedla šéfka Dudovej kancelárie.



Doplnila, že hlavná téma na stretnutí Dudu a Trumpa by mohla súvisieť s posilňovaním bezpečnosti a pozície Poľska.



Paprocka však upozornila, že hoci je pravdepodobné, že sa stretnutie uskutoční, jej kancelária ho neorganizuje.



Zároveň konštatovala, že Duda pri viacerých príležitostiach povedal, že Spojené štáty sú kľúčovým partnerom Poľska, a Poliaci preto musia nadväzovať spojenectvo bez ohľadu na to, ktorá administratíva amerického prezidenta je pri moci.