Poľský prezident Duda si pochvaľuje stretnutie s Trumpom

Washington 18. apríla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok vyhlásil, že jeho stretnutie s bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom bolo stretnutím priateľov. TASR informuje na základe agentúry PAP.



Dva a polhodinová večera sa konala v exprezidentovom byte v Trump Tower, kde sa Donald Trump zdržiava počas svojho súdneho procesu v New Yorku. Počas večere diskutovali o prebiehajúcich vojnách na Ukrajine a na Blízkom východe, ako aj o výdavkoch NATO.



"Bolo to priateľské stretnutie v príjemnej atmosfére," povedal Duda po večeri. Tesne pred stretnutím Trump uviedol, že jeho vzťah s poľským prezidentom je osobný, pričom spomenul ich spoluprácu z čias, keď bol v Bielom dome. "Robí fantastickú prácu. Ľudia v Poľsku ho milujú, naozaj ho milujú," dodal.



Trumpov tím poskytol o stretnutí len málo informácií. Uviedol však, že hovorili aj o Dudovom návrhu, aby členovia NATO zvýšili svoje výdavky na obranu na tri percentá svojho hrubého domáceho produktu.



Večera s Dudom bola zatiaľ poslednou zo série diskusií, ktoré Trump v posledných mesiacoch vedie so svetovými lídrami. Doteraz sa stretol so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, obedoval s britským ministrom zahraničných vecí Davidom Cameronom a rokoval i s argentínskym prezidentom Javierom Mileim či maďarským premiérom Viktorom Orbánom.