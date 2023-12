Poľský prezident Duda vetoval budúcoročný rozpočet novej vlády

Varšava 23. decembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vetoval v sobotu zákon o rozpočte na rok 2024, ktorý predložila nová vláda premiéra Donalda Tuska. Duda v tejto súvislosti kritizoval zmeny, ktoré Tuskova vláda zaviedla v ostatných dňoch vo verejnoprávnych médiách - televízii, rozhlase aj agentúre -, keď odvolala predstaviteľov ich vedenia. TASR o prezidentskom vete informuje na základe správy agentúry PAP.



"Rozhodol som sa vetovať návrh zákona o rozpočte na rok 2024, ktorý zahŕňal tri miliardy zlotých (690 miliónov eur) pre verejnoprávne médiá," uviedol Duda v sobotu popoludní na platforme X. Dodal, že "vzhľadom na hrubé porušenie ústavy a princípov demokratického právneho štátu" so zákonom o rozpočte nemôže súhlasiť.



"Pokus o financovanie verejnoprávnych médií prostredníctvom zákona o rozpočte (zo strany parlamentnej väčšiny) je v súčasnej situácii neprijateľný," dodal poľský prezident.



Duda, považovaný za spojenca predošlej vlády, už predtým ostro kritizoval zmeny vo vedení verejnoprávnych médií, ktoré v stredu urobila nová vláda. Nový poľský minister kultúry Bartlomiej Sienkiewicz podľa jeho slov v stredu "nehorázne porušil ústavu", keď odvolal predsedov správnych rád verejnoprávnej televízie a rozhlasu a tlačovej agentúry PAP, ako aj dozorných rád týchto spoločností.



Duda tiež upozornil, že kroky, ktoré vo vzťahu k verejnoprávnym médiám podnikla nová vláda, má podľa ústavy podniknúť prezident. Pripomenul tiež, že nominácie do orgánov verejnoprávnych médií má v kompetencii Národná mediálna rada, nie vláda či minister.



Uvedená rada však bola zriadená v čase vlády PiS, pripomína agentúra PAP. Tuskov kabinet tvrdí, že PiS si do jej vedenia dosadila ľudí lojálnych voči svojim záujmom a taktiež uvádza, sa počas vlády tejto strany stali verejnoprávne médiá jej propagandistickými stanicami.



Aj ďalší kritici a organizácie monitorujúce stav slobody tlače vo svete pritom dlhodobo upozorňovali, že PiS zmenila poľské verejnoprávne médiá na vysielateľov svojich propagandistických výstupov, napísala tento týždeň agentúra DPA.



Zákon o rozpočte je dôležitou legislatívou novej Tuskovej vlády, nakoľko napĺňa viaceré jej predvolebné sľuby, vrátane 30-percentného zvýšenia platov učiteľov a 20-percentného zvýšenia miezd zamestnancov verejného sektora.



Duda na margo svojho veta uviedol, že Sejmu (dolnej komore parlamentu) on sám "hneď po Vianociach" predloží vlastný návrh zákona o rozpočte, ktorý bude zahŕňať aj takéto zvyšovanie platov. Na predsedov Sejmu aj Senátu zároveň apeloval, aby následne urýchlene zvolali zasadnutia oboch parlamentných komôr, a bolo tak možné prijať jeho návrh ešte do konca kalendárneho roka.