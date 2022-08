Poľský prezident Duda vyzval na odstránenie plynovodu Nord Stream 2

Kyjev 23. augusta (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda počas návštevy Kyjeva vyzval na odstránenie plynovodu Nord Stream 2 v Baltskom mori medzi Ruskom a Nemeckom. Uviedol to na rokovaní tzv. Krymskej platformy. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Duda vyhlásil, že v súvislosti so vzťahmi s Moskvou už "neexistuje šanca na návrat k normálnosti". Zároveň vyzval na zavedenie nových pravidiel na odstránenie plynovodu Nord Stream 2, píše agentúra PAP.



Poľsko spolu s ďalšími krajinami východnej Európy už dlhší čas kritizuje tento spoločný projekt Ruska a Nemecka, ktorý podľa nich upevňuje moc Kremľa nad Európou a ohrozuje bezpečnosť celého kontinentu.



Nemecká vláda odmietla plynovod uviesť do prevádzky ešte vo februári pre hroziaci ruský útok na Ukrajinu. V Berlíne má však projekt Nord Stream 2 stále svojich podporovateľov, pripomína DPA.



Krymská platforma je medzinárodná diplomatická iniciatíva Kyjeva s cieľom hľadať cesty k obnoveniu ukrajinskej vlády nad anektovaným Krymom. Prvý summit platformy sa konal vlani v auguste.



"Krym je rovnakou súčasťou Ukrajiny, ako Gdaňsk či Lublin patria Poľsku, Nice Francúzsku, Kolín Nemecku či Rotterdam Holandsku," uviedol tiež Duda.