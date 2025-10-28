< sekcia Zahraničie
Poľský prezident Karol Nawrocki v novembri navštívi Slovensko
Ide o prvú oficiálnu návštevu Nawrockého na Slovensku od jeho nástupu do funkcie 6. augusta.
Autor TASR
Varšava 28. októbra (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki uskutoční v stredu 5. novembra oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje podľa oznámenia kancelárie prezidenta.
Ide o prvú oficiálnu návštevu Nawrockého na Slovensku od jeho nástupu do funkcie 6. augusta. Poľský prezident sa už skôr v septembri stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim na zasadnutí OSN v New Yorku.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
