Poľský prezident Karol Nawrocki v novembri navštívi Slovensko

Na snímke prezident Poľska Karol Nawrocki. Foto: TASR/PAP

Ide o prvú oficiálnu návštevu Nawrockého na Slovensku od jeho nástupu do funkcie 6. augusta.

Autor TASR
Varšava 28. októbra (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki uskutoční v stredu 5. novembra oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje podľa oznámenia kancelárie prezidenta.

Ide o prvú oficiálnu návštevu Nawrockého na Slovensku od jeho nástupu do funkcie 6. augusta. Poľský prezident sa už skôr v septembri stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim na zasadnutí OSN v New Yorku.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
