Poľský prezident kritizoval protesty, v otázke potratov však poľavil

Varšava 29. októbra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda kritizoval vo štvrtok hromadné demonštrácie, ktoré vypukli v krajine v reakcii na minulotýždňový verdikt súdu sprísňujúci legislatívu týkajúcu sa interrupcií. Informovala o tom agentúra PAP.



"Máme demokraciu a ľudia môžu zastávať rôzne názory. Som si tiež vedomý, že v Poľsku existujú skupiny, ktoré požadujú v rámci politického smerovania krajiny náhle 'odbočenie doľava'. Na to však v demokratickej krajine slúžia voľby. Keď príde ich čas, ľudia môžu hodnotiť vládu pri volebných urnách, a potom uvidíme, aké preferencie má poľská spoločnosť," uviedol prezident v súkromnej poľskej rozhlasovej stanici RMF FM.



Podľa Dudu by však samotné ženy mali mať právo na umelé prerušenie tehotenstva v prípade vrodeného poškodenia plodu, čo je názor, ktorý je v kontraste s jeho minulotýždňovým vyjadrením, keď sprísnenie interrupcií uvítal, píše agentúra AP.



Prezident tiež vyzýval na mier a zameranie sa na boj proti koronavírusovej pandémii. Kritizoval aj hnev demonštrantov namierený proti tamojšej cirkvi vrátane narušovania bohoslužieb a maľovania sloganov na fasády kostolov. Demonštranti svoje rozhorčenie totiž v posledných dňoch smerovali najmä na rímskokatolícku cirkev a lídra vládnucej nacionalisticko-konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczyňského.



Duda okrem toho naznačil, že "niektorá politická skupina" použila verdikt súdu sprísňujúci interrupcie "na dosiahnutie svojich cieľov“.



Prezident v stredu taktiež vyhlásil, že od vlády očakáva prípravu zákona, ktorý upokojí demonštrantov. Zároveň dodal, že je pripravený zapojiť sa do prípravy tejto legislatívy.



Duda navrhuje, aby nový návrh zákona umožnil umelo prerušiť tehotenstvo v najvážnejších prípadoch poškodenia plodu vrátane tých, pri ktorých sa očakáva, že dieťa zomrie okamžite alebo krátko po narodení. To by sa však podľa Dudu nemalo týkať prípadov, keď plodu diagnostikujú Downov syndróm.



Poľský ústavný súd 22. októbra rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva pre vývojové chyby plodu je protiústavné. Verdikt v podstate znamená, že v prevažne katolíckom Poľsku budú interrupcie už takmer úplne zakázané.



Potraty sa tak už budú môcť vykonávať len v prípade, že tehotenstvo ohrozuje život či zdravie matky alebo je dôsledkom zakázaného konania, ako napríklad znásilnenia či incestu.



Podľa prieskumov verejnej mienky väčšina Poliakov nesúhlasí s verdiktom súdu a demonštrantov dokonca nečakane podporili aj roľníci a baníci.