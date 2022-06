Poľský prezident kritizoval Scholza a Macrona za telefonáty s Putinom

Varšava 9. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda kritizoval nemeckého kancelára Olafa Scholza a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za to, že aj napriek ruskej ofenzíve na Ukrajine naďalej vedú telefonické rozhovory so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



"Všetky tieto rozhovory, ktoré sa vedú s Putinom, a to najmä (zo strany) kancelára Scholza a prezidenta Emmanuela Macrona, ma udivujú," povedal Duda v rozhovore pre nemecký denník Bild, ktorý bol v stredu zverejnený na platforme Youtube. "Tieto rozhovory neprinášajú vôbec nič," konštatoval Duda.



Duda sa domnieva, že rokovania s Putinom zo strany západných lídrov sú skôr "istým druhom legitimizácie človeka zodpovedného za zločiny, ktoré na Ukrajine pácha ruská armáda". Poľský prezident zdôraznil, že Putin nesie výlučnú zodpovednosť za to, že na Ukrajinu poslal svoje invázne sily. Poukázal tiež na to, že jednotliví velitelia sú podriadení práve Putinovi.



Duda prirovnal súčasnú situáciu k druhej svetovej vojne a k nacistickému Nemecku za vlády Adolfa Hitlera. "A zhováral sa niekto počas druhej svetovej vojny týmto spôsobom s Adolfom Hitlerom? Hovoril niekto, že si musí zachovať svoju tvár? Že je potrebné to robiť tak, aby to nebolo pre Adolfa Hitlera ponižujúce?" pýta sa Duda, ktorý takýto postoj rázne odmieta. "Všetci vedeli: Je nevyhnutné ho (Hitlera) poraziť," dodal.