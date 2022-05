Poľský prezident: Len Ukrajina môže rozhodnúť o vlastnej budúcnosti

Kyjev 22. mája (TASR) – Len Ukrajina má právo rozhodnúť o svojej budúcnosti, povedal v nedeľu poľský prezident Andrzej Duda poslancom ukrajinského parlamentu v Kyjeve. Susednej krajine tiež prisľúbil ďalšiu podporu v snahe stať sa členom EÚ. TASR informácie prevzala od televízie Sky News a poľskej prezidentskej kancelárie.



Duda sa stal prvým zahraničným prezidentom, ktorý osobne vystúpil s prejavom pred ukrajinskou Najvyššou radou, odkedy Rusko 24. februára spustilo vojenskú inváziu na Ukrajinu.



"Objavili sa znepokojujúce hlasy tvrdiace, že Ukrajina by mala ustúpiť požiadavkám (ruského prezidenta Vladimira) Putina. Len Ukrajina má právo rozhodnúť o svojej budúcnosti... nič o vás bez vás," uviedol Duda.



"Ak bude Ukrajina obetovaná... z ekonomických dôvodov alebo pre politické ambície – hoci len centimeter jej územia –, bude to obrovská rana nielen pre ukrajinský národ, ale aj pre celý západný svet," vyhlásil.



"Poľsko urobí všetko pre to, aby pomohlo Ukrajine stať sa členom Európskej únie," potvrdil poľský prezident.



Do ukrajinskej metropoly pricestoval Duda v sobotu. Po prejave v parlamente má podľa agentúry PAP na programe rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. S tým sa už stretol v apríli, keď Kyjev navštívil spolu s prezidentmi Litvy, Lotyšska a Estónska.