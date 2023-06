Poľský prezident navrhuje zmeny v kritizovanom zákone o ruskom vplyve

Varšava 2. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v piatok neočakávane oznámil, že navrhuje významné zmeny v novom zákone umožňujúcom vytvorenie výboru na vyšetrovanie "ruského vplyvu" v Poľsku. Duda zákon podpísal iba pred niekoľkými dňami. Kritici vrátane Európskej únie a Spojených štátov vyjadrili obavy, že takýto výbor bude postihovať predovšetkým politických odporov vládnucej strany. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP a AP.



Prezident vysvetlil, že jeho pozmeňovacie návrhy, ktoré konzultoval s nezávislými odborníkmi, odstránia väčšinu sporov okolo zákona. V súčasnej podobe tresty zahŕňajú desaťročný zákaz zastávania verejnej funkcie, kde dochádza k nakladaniu s verejnými financiami či utajovanými skutočnosťami. Dudove dodatky majú tvrdé postihy zo zákona odstrániť.



Hoci je zákon namierený na vyšetrovanie ruského vplyvu v Poľsku, kritici ho v súčasnej podobe vnímajú ako nástroj na odstránenie politických oponentov vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) z politického života, predovšetkým opozičného lídra Donalda Tuska.



Poľský parlament minulý týždeň schválil tento zákon z dielne vládnucej strany PiS, ktorý by podľa niektorých mohol ovplyvniť aj výsledok jesenných parlamentných volieb. Podľa odborníkov zákon tiež porušuje poľskú ústavu a opozícia Dudu vyzývala, aby ho odmietol. Duda však vtedy uviedol, že zákon schváli, pretože o vplyve Ruska na politiku sa diskutuje aj v USA a iných európskych krajinách. Dodal, že podobné výbory na vyšetrovanie ruského vplyvu by mali vzniknúť aj v iných krajinách a na úrovni Európskej únie.



Duda napokon tento týždeň zákon podpísal. Dodal pritom, že tento krok umožní prešetriť, či strana Občianska platforma expremiéra Tuska neuzavrela počas svojej vlády v rokoch 2007 – 2014 pre Poľsko nevýhodné zmluvy o dodávke plynu, ktoré mali za následok prílišnú závislosť krajiny od ruských palív.



Zákon predpokladá, že výbor by vo svojej činnosti pokračoval aj po prípadnej zmene vlády po jesenných voľbách. Podľa kritikov by tak PiS umožnil ostať istým spôsobom pri moci aj po prípadnej volebnej porážke.