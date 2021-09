Poľský prezident obvinil Bielorusko z vykonávania hybridných útokov

New York 22. septembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda obvinil v utorok počas prejavu v rámci všeobecnej rozpravy 76. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Bielorusko z vykonávania hybridných útokov voči Poľsku a pobaltským krajinám. V stredu o tom informovala agentúra PAP.



Duda, ktorý sa vo svojom príhovore zameral na chudobné krajiny a ľudské práva, obvinil režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z vykonávania útokov proti Severoatlantickej aliancii (NATO) a východoeurópskym štátom. V tomto kontexte má Minsk podľa neho zneužívať aj migračnú krízu.



"Už mnoho týždňov priváža režim Alexandra Lukašenka do svojej krajiny tisíce zúfalých ľudí z Blízkeho východu, ktorých neskôr policajnými obuškami núti prekročiť naše hranice. Toto robia v snahe vyvolať umelú humanitárnu krízu," vyhlásil Duda. Bielorusko podľa neho využíva migrantov na "politickú hru, pričom porušuje ich základné práva".



Duda okrem toho zdôraznil, že Poľsko nezmení svoju súčasnú stratégiu a bude naďalej chrániť svoje hranice. Poľský prezident si tiež myslí, že konanie Bieloruska voči svojim susedom a vlastným občanom nepritiahlo pre pandémiu koronavírusu náležitú pozornosť medzinárodného spoločenstva.



Podľa Dudu bieloruské úrady z politických dôvodov zatkli okolo 650 zväčša mladých ľudí, medzi ktorými sú aj vedúce osobnosti poľskej menšiny v Bielorusku.



"Žiadame ich prepustenie a (žiadame) viac medzinárodnej solidarity," uviedol Duda.



Koncom mája bieloruský autoritársky prezident Lukašenko varoval Európu, že Minsk už nebude brániť migrantom v ceste do EÚ. Podľa neho je to reakcia na západné sankcie voči jeho krajine.