Poľský prezident obvinil nemeckého vlastníka novín zo zásahu do volieb

Varšava 4. júla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v piatok naznačil, že sa Nemecko pokúša zasahovať do prezidentských volieb v Poľsku. Duda to vyhlásil po tom, čo poľský bulvárny denník Fakt, ktorý má nemeckého majiteľa, informoval o milosti udelenej mužovi odsúdenému za pedofíliu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Majiteľom denníka Fakt je nemecká spoločnosť Axel Springer.



O prípade, v ktorom bola milosť udelená v marci, informoval ako prvý 30. júna denník Rzeczpospolita, Fakt však vo štvrtok priniesol podrobnejšie informácie.



Rzeczpospolita okrem iného napísala, že "prezidentská kancelária odmieta poskytovať informácie o milostiach s odvolaním sa na súkromie dotknutých osôb. Toto je argument (z čias) prezidenta (Aleksandra) Kwašniewského".



Minister spravodlivosti Zbigniew Žiobro, ktorý zastáva aj funkciu generálneho prokurátora, podľa správy agentúry Reuters potvrdil, že udelená milosť sa týka prípadu pedofílie. Vysvetlil však, že ide len o zrušenie súdneho zákazu priblíženia/kontaktu s družkou a dcérou a že muž odsúdený za pedofíliu si odpykal celý trest.



Minister doplnil, že prezident udelil túto milosť na základe žiadosti obete, ktorá je už medzičasom dospelá.



Denník Fakt napísal, že muž ukončil výkon trestu pred piatimi rokmi - v roku 2015.



V reakcii na článok denníka Fakt hovorca Dudovho predvolebného štábu Adam Bielan v piatok vyzval nemeckého veľvyslanca, aby vo veci zasiahol a kontaktoval majiteľa denníka Fakt.



"Neželáme si tento druh cudzieho zasahovania do volebného procesu," vyhlásil Bielan.



Nemecké veľvyslanectvo vo Varšave "posunulo" podnet ministerstvu zahraničných vecí v Berlíne, ktoré sa k nemu zatiaľ nechcelo vyjadriť.



Samotný denník Fakt odmietol obvinenie, že sa snaží zasahovať do prezidentských volieb. Vo vyhlásení zverejnenom na svojej webovej stránke zdôraznil, že ho vedú poľskí novinári a redaktori.



Agentúra Reuters poznamenala, že vládna konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá v prezidentských voľbách podporuje práve Dudu, už dlho obviňuje zahraničné médiá z toho, že sa starajú do poľských záležitostí.



V Poľsku v týchto dňoch prebieha predvolebná kampaň pred druhým kolom prezidentských volieb, ktoré sa bude konať 12. júla. Súperom favorizovaného Dudu bude varšavský primátor Rafal Trzaskowski, kandidát centristickej Občianskej koalície (KO).