Poľský prezident odvolal veľvyslankyňu v Prahe

Varšava/Praha 3. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda odvolal Barbaru Čwiorovú z pozície veľvyslankyne v Prahe. Napísal to v stredu poľský server Onet.pl, ktorý sa to neoficiálne dozvedel z prezidentskej kancelárie. Správu následne prebrali aj české médiá.



Zmienený server informoval, že veľvyslankyňa sa podľa osobitnej komisie ministerstva zahraničia dopúšťala šikany a diskriminácie voči svojim podriadeným. Nahradiť by ju mal tajomník poľského ministerstva zahraničných Marcin Przydacz.



Hovorca poľského rezortu diplomacie uviedol, že sa disciplinárna komisia ministerstva zaoberá šikanovaním zo strany veľvyslankyne v Prahe. Prípad zároveň už rok rieši varšavská prokuratúra, zatiaľ však nedospela k záveru. Podozrenie na trestný čin nahlásil Andrzej Papierz, jeden z najvyššie postavených činiteľov ministerstva zahraničných vecí, šéf tzv. diplomatickej služby.



Portál Onet ešte v utorok uviedol, že komisia ministerstva zahraničia proti diskriminácii a mobbingu (typ šikany na pracovisku) dostala od podriadených poľskej veľvyslankyne už pred časom tri sťažnosti na jej správanie. Prešetrovať ich začala 30. apríla a potvrdila, že diplomatka sa šikanovania dopúšťala.



Vyštudovaná orientálna filologička Čwiorová bola na čele ambasády v Prahe od septembra 2018. Predtým pôsobila ako riaditeľka odboru európskej politiky na poľskom ministerstve zahraničných vecí a tiež na veľvyslanectve v Bruseli.