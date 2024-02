Poľský prezident privítal ratifikáciu vstupu Švédska do NATO Maďarskom

Varšava 27. februára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vyjadril spokojnosť v súvislosti s hlasovaním maďarského parlamentu, ktorý v pondelok ratifikoval vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO), informuje TASR podľa agentúry PAP.



Podľa Dudu bude vstup tejto škandinávskej krajiny do NATO prínosom pre celý pobaltský región.



"Som rád, že maďarské národné zhromaždenie hlasovalo za vstup Švédska do NATO," napísal poľský prezident v noci na utorok na sociálnej sieti Facebook. "Získavame hodnotného spojenca v regióne Baltského mora. Spolu sme silnejší," dodal.



Maďarský parlament v pondelok odhlasoval vstup Švédska do Aliancie v pomere hlasov 188-6. Po tom, čo príslušnú legislatívu podpíše tamojší prezident, sa Švédsko stane 32. členskou krajinou Aliancie pripomína PAP.



Maďarsko ratifikovala prijatie Švédska do NATO ako posledná členská krajina Aliancie. Turecký parlament jeho vstup schválil 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP odkladali toto rozhodnutie vyše poldruha roka, pričom opakovane tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné.