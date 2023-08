Poľský prezident: Rusko presúva taktické jadrové zbrane do Bieloruska

Varšava 22. augusta (TASR) — Poľský prezident Andrzej Duda v utorok potvrdil, že Rusko začalo presúvať viaceré jadrové zbrane krátkeho doletu do Bieloruska. Tento krok podľa neho zmení bezpečnostnú architektúru regiónu i celej Severoatlantickej aliancie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Ruský prezident Vladimir Putin a jeho bieloruský náprotivok Alexandr Lukašenko v júli uviedli, že Moskva už prepravila niektoré zo svojich taktických nukleárnych zbraní do Bieloruska na základe plánu oznámeného v marci. USA a NATO tento krok nepotvrdili.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg odsúdil tento krok Moskvy ako nebezpečný a nezodpovedný, no v júli povedal, že Aliancia nezaznamenala žiadnu zmenu v jadrovej stratégii Ruska.



Duda na utorkovej spoločnej tlačovej konferencii s portugalským prezidentom Marcelom Rebelom de Sousom vo Varšave povedal, že presun ruských taktických jadrových zbraní na územie Bieloruska "sa odohráva, vidíme to".



Taktické jadrové zbrane sú určené na použitie na bojisku a majú menší dolet a účinnosť v porovnaní s jadrovými hlavicami umiestnenými na raketách dlhého doletu.



Rusko oznámilo, že si ponechá kontrolu nad týmito zbraňami, ktoré pošle do Bieloruska. Predstavitelia v Moskve a Minsku uviedli, že ich môžu niesť bieloruské bojové lietadlá Su-25 alebo rakety Iskander krátkeho doletu.